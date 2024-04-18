В Москве выступил Чувашский государственный ансамбль песни и танца

Концерт Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца прошел в Москве 17 апреля. Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе Росконцерта.





В рамках гастрольного тура по городам России чувашские артисты показали интересную программу «За годом — год, 100 лет успешно пройдены», которая посвящена вековому юбилею ансамбля. Выступление прошло на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня». Мероприятие организовал Росконцерт в рамках федеральной программы «Мы — Россия» в соответствии с Всероссийским гастрольно-концертным планом Минкультуры РФ.





«Коллектив показал настоящий венок из национальных чувашских песен и танцев. Многие постановки основаны на знаниях, которые были собраны коллективом ансамбля в этнографических экспедициях», — говорится в сообщении пресс-службы.





Свое сценическое воплощение в репертуаре нашли обряды, ритуалы и обычаи Чувашии. Зрители увидели всю палитру народного искусства в известных номерах ансамбля.









Фото: Пресс-служба ФГБУК "Росконцерт"