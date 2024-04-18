В Пскове открылась выставка картин Николая Рериха начала XX века

Выставка картин Николая Рериха начала XX века впервые открылась в Псковском музее-заповеднике. Об этом журналистам рассказала гендиректор учреждения Светлана Мельникова.





Представитель музея в беседе с ТАСС уточнила, что на выставке представлены картины, которые художник создал по итогам большой экспедиции по 40 русским городам. По словам Мельникова, это имело огромное значение для страны. Искусствовед Сергей Эрнст убежден, что созданные во время путешествия этюды «явились одним из первых сильных голосов, прозвучавших защитой древнего национального достояния России, защитой ее старого искусства».





«Сегодня состоялось крайне важное событие для культурной жизни нашей страны — мы провели торжественное открытие выставки «Красота старины — устой настоящего и мост в будущее» в Поганкиных палатах», — поделилась собеседница агентства.





Международный центр Рерихов и Псковский музей представили проект к 120-летию путешествия Николая и Елены Рерихов по древнерусским городам. Художник по поручению Императорского общества поощрения художеств создал целую коллекцию эскизов и этюдов русской старины, которые продемонстрированы на выставке.









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