Фестиваль Digital Opera на темы сказок Пушкина пройдет в Петербурге

Пятый Международный фестиваль современного оперного искусства Digital Opera пройдет в Санкт-Петербурге 24 апреля. Мероприятие состоится в Театре музыкальной комедии.





Генеральный продюсер проекта Надежда Абрамова на пресс-конференции в ТАСС отметила, что 24 апреля пройдет показ мультимедийного перформанса «Сказки Пушкина. Жизнь как чудо». Событие приурочено к 225-летию со дня рождения русского поэта.





«Мы рассмотрели 200 заявок, отобрав 11 наиболее интересных предложений, которые и будут показаны в финале. Этот проект важен тем, что восполняет пространство между образовательной системой и профессиональным театром», — рассказала Абрамова.





По ее словам, фестиваль второй год проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





Участникам конкурса предложили три оперы на пушкинские сюжеты. Речь идет о произведениях «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова, «Руслан и Людмила» Михаила Глинки и «Русалка» Александра Даргомыжского. Симфонический оркестр Ленобласти под управлением Михаила Голикова сыграет сочинения. Сольные партии исполнят солисты Мариинского и других театров Петербурга.









Фото: YouTube