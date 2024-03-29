В Японии «Оппенгеймер» вышел в кинотеатрах спустя восемь месяцев после мировой премьеры

Фильм режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» вышла в японский прокат спустя более чем восемь месяцев после мировой премьеры. Большого ажиотажа в Токио не наблюдается.





По данным ТАСС , билеты можно было легко приобрести в день премьеры. Также в залах оказались пустые места в крупных сетевых кинотеатрах в ближайшие выходные.





«Для жителей Японии фильм может показаться тяжелым. Но сами съемки и спецэффекты великолепные», — поделился с агентством один из зрителей кинотеатра сети TOHO Cinemas в районе Синдзюку.





Прокат «Оппенгеймера» в Японии стартовал с большим опозданием в том числе из-за годовщин американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа. В этой связи выход фильма на экраны в 2023 году мог показаться неуместным.









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