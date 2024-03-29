Музей Победы передал школам Донецка и Луганска новое оборудование и видеотехнику

Школьные музеи новых регионов получили выставочное оборудование и видеотехнику от Музея Победы, передает пресс-служба учреждения.



В пять школ новых регионов доставлено выставочное и мультимедийное оборудование для создания экспозиций и медиаконтента, посвященных героям СВО. Образовательные учреждения получили витрины, рамы, видеотехнику, интерактивные панели и многое другое. Оборудование передано школам в рамках реализации проекта «Zнать! Помнить! Гордиться!».



Отмечается, что 1 апреля стартует второй этап проекта. Для учеников школ проведут серию очных встреч в формате воркшопов и мастер-классов от специалистов Музея Победы, музеев — участников Международного проекта «Территория Победы», проекта «Школьный музей Победы».



«Ребята смогут освоить навыки по созданию новых выставочных пространств, а также научиться писать сценарии, производить съемку на видеокамеру, работать в кадре и монтажных программах. Всего пройдет 70 занятий», — рассказали в Музее Победы.



Завершающим этапом станет презентация проекта «Zнать! Помнить! Гордиться!» в Музее Победы на Поклонной горе, где воедино будут собраны экспозиции из пяти школ-участников, представлен созданный медиаконтент.



Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.