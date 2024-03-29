В Ростове на выставке представят ретроспективу работ Рафаэля

Выставка «Рафаэль. Эпоха Ренессанса» откроется в Ростовском областном музее изобразительных искусств. Об этом сообщили в пресс-службе РОМИИ.





Экспозиция будет открыта с 5 апреля по 19 мая. На выставке представят масштабную ретроспективу работ выдающегося художника эпохи Ренессанса Рафаэля Санти. Зрители увидят более 90 гравюр и литографий XVI-XIX веков с рисунков, фресок и мозаик из частных собраний Великобритании и Германии.





«На выставке демонстрируется серия восхитительных гравюр с этих мозаик, выполненных Людвигом Грюнером в 1850 году. На них представлена вселенная в соответствии с теорией Птолемея и Аристотеля, которую со времен Рафаэля вытеснили системы Коперника и Ньютона. Наряду со Всевышним Рафаэль изобразил планеты и неподвижные звезды. Каждая из планет находится под покровительством Ангела в состоянии ожидания знака свыше, согласно средневековой мысли», — рассказали в РОМИИ.





Также посетители увидят гравюры с иллюстраций к новелле Луция Апулея «Амур и Психея» из романа «Метаморфозы или Золотой осел», отпечатанные в Риме в 1774 году с медных пластин 1530-1560-х.









Фото: Пресс-служба ГБУК РО «Ростовский областной музей изобразительных искусств»