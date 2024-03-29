START представил первые кадры сериала «Красные линии» с Полиной Гагариной

Онлайн-кинотеатр START поделился первыми кадрами нового сериала «Красные линии». Также опубликован первый тизер проекта.





В сериале снялись Полина Гагарина, Илья Любимов, Александра Флоринская, Ростислав Бершауэр, Алексей Маклаков, Сергей Бредюк, Тина Стойилкович и другие. Режиссерское кресло занял Гамлет Дульян.





По сюжету талантливая писательница вынуждена бороться за свое творение, за правду и за себя. Героине придется пройти непростой путь трансформации из Лены Огурцовой в Елену Берн. Действие «Красных линий» разворачивается на три года раньше событий сериала «Бывшие». В этом проекте Елена Берн появилась в третьем сезоне.





«Меня действительно очень захватил сценарий. Правда, я ожидала, что съемки будут чуть позже. Но они начались раньше, и это стало настоящим вызовом, потому что всю осень прошлого года я бесконечно «переключалась» с Елены Огурцовой на Полину Гагарину», — вспомнила исполнительница главной роли.





Полина Гагарина призналась, что вышла в график без выходных, и ей было непросто. Певице также предстоит сменить привычный образ и носить более темный цвет волос практически без макияжа.









Фото: Пресс-служба START