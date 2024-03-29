В Москве отметят юбилеи Кира Булычева, Александра Беляева и Клиффорда Саймака

Празднование юбилеев трех писателей-фантастов пройдет в Москве на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.





В павильоне «Рабочий и колхозница» и центре «Космонавтика и авиация» отпразднуют 140-летие Александра Беляева, 120-летие со дня рождения Клиффорда Саймака и 90-летие Кира Булычева. Гости главной выставки России смогут принять участие в квизах по произведениям писателей и дискуссиях.





Так, 31 марта состоится квиз «Научная фантастика и фантастическая наука» для взрослых и подростков старше 12 лет, которые увлекаются астрономией, космонавтикой, фантастикой и философией. Здесь же пройдет дискуссия «Возможности человеческого тела с точки зрения антрополога, психолога и нейробиолога», приуроченная к 140-летию Беляева.





3 августа в центре «Космонавтика и авиация» состоится обсуждение на тему «Архитектура космических станций и городов будущего». Дискуссия посвящена 120-летию со дня рождения Саймака. 18 октября в день 90-летнего юбилея Булычева гостей павильона ждет беседа на тему «Флора и фауна в мирах Кира Булычева».









Фото: Центр «Космонавтика и авиация» ВДНХ / YouTube