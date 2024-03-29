Госфильмофонд подписал соглашение о сотрудничестве с Луганской академией Матусовского

Госфильмофонд России подписал бессрочное соглашение о сотрудничестве с Луганской академией культуры и искусств имени М. Матусовского.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.



«У студентов вуза появилась потрясающая возможность перенять опыт наших специалистов Госфильмофонда. Сейчас 15 человек знакомятся с работой отдела цифровой реставрации, бумажного архива, библиотеки аналитического департамента», — рассказала Ольга Любимова.



По словам министра, в свободное время студенты посещают кинопоказы в залах Госфильмофонда, лекции специалистов, экскурсии.



«По результатам практики и после завершения обучения лучших студентов пригласят на работу в Госфильмофонд России», — сообщила министр.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova