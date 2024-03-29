В Республике Беларусь открылась мобильная выставка «Шедевры Русского музея»

Русский музей представил 23 шедевра из своей коллекции на первой мобильной планшетной выставке в Республике Беларусь, передает пресс-служба учреждения.



Выставка открылась в преддверии Дня единения народов Беларуси и России в Национальном художественном музее Республики Беларусь. Проект «Шедевры Русского музея» подготовлен при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Беларусь.



На выставке представлены 23 ключевых произведения, созданные русскими мастерами XIV—XX веков. Проект знакомит зрителя с основными этапами развития русского изобразительного искусства. В число работ вошли знаменитые полотна Ивана Вишнякова, Дмитрия Левицкого, Ореста Кипренского, Карла Брюллова, Александра Иванова, Ивана Айвазовского, других мастеров.



«Основу выставки составляет мультимедиагид в бесплатном мобильном приложении дополненной реальности Artefact. При наведении камеры смартфона на произведение посетители получают дополнительную информацию о музейном экспонате в виде "точек интереса", аудиогида, аннотации, а также галереи дополнительных изображений — подготовительных эскизов или рисунков художников, фотографий произведений в процессе реставрации», — рассказали организаторы.



Отмечается, что выставка будет демонстрироваться в Минске, Могилеве, Витебске, Бресте, Лиде, Слуцке, Солигорске, Борисове.









Фото: пресс-служба Русского музея