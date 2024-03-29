В Нижнем Новгороде открылась выставка о системе психоневрологических интернатов

Выставка «ПНИ. Самая закрытая выставка России» начала работать в Нижнем Новгороде. Экспозиция посвящена теме психического здоровья и формированию лояльного отношения к людям с нарушениями психических функций.





По данным ТАСС , в художественном музее представили более 350 произведений, включая фотографии, видео, живопись, графику и скульптуру. В экспозицию в том числе вошли снимки, которые рассказывают о прогулках или обедах в психоневрологическом интернате.





«Наверное, главная цель — показать, что мы нужны им, а они нужны нам. И работа над собой, над собственной личностью — это трудная работа. Делать выбор в пользу хорошего и правильного всегда трудно, потому что это требует принятия каких-то решений, усилий, и прийти на эту выставку это интересно, но трудно», — поделилась с агентством автор проекта Народного фронта «Регион заботы» Нюта Федермессер.





По ее словам, это трудный, но важнейший опыт.





Гендиректор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин отметил, что проект является уникальным с точки зрения художественного содержания экспозиции. Также он выразил уверенность в том, что выставка не останется в стороне, а жители и гости города придут и откроют для себя «абсолютно новые грани».









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