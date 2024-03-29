Умер актер театра и кино Александр Терешко

Артист Московского драматического Театра на Бронной Александр Терешко скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





Александр Терешко не только играл в театре, но и снимался в кино. За свою карьеру актер успел сняться в 40 фильмах и сериалах.





«С сожалением сообщаем, что 25 марта не стало нашего коллеги, артиста Театра на Бронной Александра Терешко <…> Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в Telegram-канале театра.





Коллеги отметили, что актер до последнего участвовал в спектаклях «Слово о полку Игореве», «Бэтмен против Брежнева» и «Дядя Лева (Покровские ворота)». Театр на Бронной принес глубокие соболезнования семье артиста.





Терешко успел поработать с режиссерами Анатолием Эфросом, Львом Дуровым, Марком Розовским, Бранко Ставревым и Константином Богомоловым. Среди известных киноработ с участием артиста – роли в «Марше Турецкого», «Марьиной роще», «Кухне».









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