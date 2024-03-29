Участки Смоленской крепостной стены отойдут в пользование организациям и бизнесу

Участки Смоленской крепостной стены отойдут в пользование учреждениям и бизнесу. Об этом журналистам рассказал губернатор региона Василий Анохин.





Глава Смоленской области в беседе с ТАСС отметил, что передача участков памятника федерального значения позволит вдохнуть новую жизнь в них, поддерживать достопримечательность в должном состоянии.





«Это могут быть федеральные и региональные учреждения, смоленские предприниматели и другие организации», — уточнил губернатор.





Анохин добавил, что власти региона решают вопрос с Правительством РФ. Участки крепостной стен могу использоваться под размещение музеев, магазинов, смотровых площадок, экскурсионных бюро. Большинство башен и прясел находятся в федеральной собственности под оперативным управлением Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, пояснили в правительстве Смоленской области.









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