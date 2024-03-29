Певец Сергей Жуков не смог вернуть права на песни группы «Руки Вверх!», сообщили представители Мосгорсуда журналистам.





Речь идет о композициях «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и других. Запись песен финансировал продюсер Андрей Маликов в 1998-1999 годах. Жуков выступал как автор и исполнитель, говорится в материалах дела. Позднее ООО «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова» получил права на фонограммы от издательства «Джем», пишет РИА Новости . Более 20 лет спустя Жуков обратился в суд о признании договоров недействительными.





«Отказывая истцам в удовлетворении заявленных требований, суд, в том числе, исходил из того, что истцы знали о сложившихся между сторонами правоотношениях», — сказали в суде.





Уточняется, что в течение 20 лет никаких действий по оспариванию договоров не предпринималось.





В итоге Симоновский суд Москвы отклонил иск. Мосгорсуд, в свою очередь, отклонил апелляционную жалобу и решение вступило в законную силу.









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