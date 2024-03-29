Сергей Жуков не смог вернуть права на песни группы «Руки Вверх!»

29.03.2024

Сергей Жуков не смог вернуть права на песни группы «Руки Вверх!»
Певец Сергей Жуков не смог вернуть права на песни группы «Руки Вверх!», сообщили представители Мосгорсуда журналистам.

Речь идет о композициях «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и других. Запись песен финансировал продюсер Андрей Маликов в 1998-1999 годах. Жуков выступал как автор и исполнитель, говорится в материалах дела. Позднее ООО «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова» получил права на фонограммы от издательства «Джем», пишет РИА Новости. Более 20 лет спустя Жуков обратился в суд о признании договоров недействительными.

«Отказывая истцам в удовлетворении заявленных требований, суд, в том числе, исходил из того, что истцы знали о сложившихся между сторонами правоотношениях», — сказали в суде.

Уточняется, что в течение 20 лет никаких действий по оспариванию договоров не предпринималось.

В итоге Симоновский суд Москвы отклонил иск. Мосгорсуд, в свою очередь, отклонил апелляционную жалобу и решение вступило в законную силу.


Фото: Pixabay.com