Не стало декана балетмейстерского факультета ГИТИСа Андрея Кружалова

Российский режиссер поставил спектакль по пьесе «Виндзорские проказницы».
Почетный профессор вуза скончался в возрасте 57 лет.
В сериале также снялись Илья Любимов, Александра Флоринская, Ростислав Бершауэр и другие.
Музыкант выйдет на сцену вместе с симфоническим оркестром.
Картина не вызвала в Токио большого ажиотажа.
Российский режиссер поставил спектакль по пьесе «Виндзорские проказницы».
Почетный профессор вуза скончался в возрасте 57 лет.
В сериале также снялись Илья Любимов, Александра Флоринская, Ростислав Бершауэр и другие.
Музыкант выйдет на сцену вместе с симфоническим оркестром.
Картина не вызвала в Токио большого ажиотажа.
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29.03.2024