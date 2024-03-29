Не стало декана балетмейстерского факультета ГИТИСа Андрея Кружалова

29.03.2024

Не стало декана балетмейстерского факультета ГИТИСа Андрея Кружалова
Декан балетмейстерского факультета, почетный профессор ГИТИСа Андрей Кружалов ушел из жизни в 57 лет. Об этом говорится в Telegram-канале вуза.

В ГИТИСе уход Кружалова назвали невосполнимой потерей и настоящей трагедией.

«Андрей Борисович был блестящим танцовщиком, мудрым наставником, справедливым деканом, чутким коллегой», — говорится в публикации.

Коллеги отметили, что педагог воспитал целую плеяду талантливых балетмейстеров, артистов балета, мог найти подход к каждому.

Прощание с Кружаловым состоится 30 марта с 11:00 до 12:00. Церемония пройдет в Учебном театре ГИТИСа. Похоронят Кружалова на Калитниковском кладбище.


Фото: Pixabay.com