Умер голливудский актер Луис Госсет – младший

Голливудский актер Луис Госсетт – младший скончался на 88-м году жизни. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на его племянника.





По данным источника, актера не стало вечером 28 марта в Санта-Монике, штат Калифорния. Причина смерти не уточняется.





В агентстве напомнили, что Луис Госсет – младший был третьим темнокожим номинантом на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана». В 1983 году актер все же получил награду за роль в фильме «Офицер и джентльмен». Госсет – младший получил премию «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в этой картине.





Актер успел сняться в более чем 300 проектах. Первой работой с его участием стал сериал «Важный материал» (1949), где Госсета – младшего не указали в титрах.









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