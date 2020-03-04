Суздаль готовится отметить 1000 лет со дня основания

04.03.2020

К знаменательной дате в городе благоустраивают исторический центр, сообщает телеканал «Россия Культура».

На благоустройство центра власти города получили грант на 50 миллионов рублей, однако качество работ вызвало много вопросов. Недоумение горожан усилилось после того, как пришла в негодность плитка перед Торговыми рядами, положенная в конце прошлого года.

По проекту, разбитую плитку советских времен перед Торговыми рядами должны были заменить на плитку, стилизованную под брусчатку. Кроме того, в проекте значились сквер, подсветка и новые скамейки, а также площадка для суздальских мастеров, смотровая площадка с видом на Каменку и обустройство древнего вала.

Как объяснили власти, начало работ затянулось из-за согласования проекта и выбора подрядчика, поэтому к ним приступили только в октябре прошлого года. Торопясь освоить средства, которые в противном случае пришлось бы вернуть, подрядчик мог не соблюсти технологии, однако контракт предусматривает исправление недочетов, сообщил глава администрации Суздаля Сергей Сахаров.

Суздаль отметит тысячелетний юбилей в 2024 году. Однако часть разрушенных старинных домов в центре города до сих пор закрыта баннерами, отмечает телеканал.