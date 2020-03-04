Новый дом культуры открылся в селе Марфино под Астраханью

04.03.2020

Открытие учреждения приурочили ко дню празднования Масленицы, сообщает сайт Минкультуры РФ.

Строительство дома культуры на 100 мест было реализовано в рамках национального проекта «Культура». Стоимость проекта составила более 22 миллиона рублей.

Новый дом культуры оснащен киноконцертным залом на 100 мест, библиотекой, кабинетами для творческих занятий и детской площадкой, отвечающей современным требованиям. Предусмотрены условия для посещения представителями маломобильных групп населения.

На открытие ДК приехали глава района Батыршин Миндиев, замминистра культуры и туризма Астраханской области Людмила Губинаи председатель районного Совета Николай Савенков. Творческие коллективы села и солисты районного центра культуры выступили на новой сцене с концертными номерами.