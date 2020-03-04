Российский фантастический триллер «Спутник» покажут на фестивале в Нью-Йорке

04.03.2020

Показы картины состоятся в программе Midnight, сообщает ТАСС.

Международный кинофестиваль «Трайбека» будет идти в Нью-Йорке в апреле, сообщила во вторник пресс-служба компании «Арт Пикчерс». Российский фильм производства кинокомпаний «Водород», Art Pictures Studio и Hype Film будет показан 18, 19 и 24 апреля в программе Midnight, авторы которой отбирают ключевые новинки жанров sci-fi, экшн и хоррор.

«Спутник» оказался единственным российским полнометражным игровым фильмом, отобранным жюри фестиваля в этом году, подчеркнула пресс-служба. Фильм представят продюсеры Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук и Илья Стюарт, а также режиссер Егор Абраменко.

Первые предложения от зарубежных дистрибьюторов создатели ленты получили после презентации «Спутника» на кинорынке EFM в конце февраля в Берлине. Сейчас идут переговоры о продаже прав на фильм во Франции, Германии, Испании, Китае, Латинской Америке, Южной Корее, Японии и других странах.