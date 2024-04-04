Вышли первые кадры предстоящего полнометражного фильма «Три кота. Зимние каникулы»

В Сети появился трейлер предстоящего полнометражного мультфильма «Три кота. Зимние каникулы».



Анимационная картина выйдет в прокат 19 декабря 2024 года.



В новом фильме герои Коржик, Компот и Карамелька мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года. После появления котенка Леденца, герои переключаются на него и вынуждены спасать его, а также его родителей. Внезапно Новый год оказывается еще лучше, чем они ожидали.



Предстоящий фильм станет вторым полнометражным проектом о трех котах. Первый — «Три кота и море приключений» — вышел в 2022 году.



Мультсериал «Три кота» идет на телеканале СТС. Проект включает пять сезонов.



















