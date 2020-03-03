Производители музыкальных инструментов из России приняли участие в выставке в Калифорнии

03.03.2020

Выставка NAMM Show прошла в Анахайме, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

NAMM Show – одна из крупнейших ежегодных выставок музыкальных инструментов и оборудования со всего мира. Россия была представлена на ней впервые, сообщает издание.

В числе 17 российских компаний были такие, как «AMT», «Октава», «Ателье Гончарова», «Тульская гармонь», «БалалайкерЪ», Doff, народная мануфактура «Мир гуслей», «Лютнер СПб», и др.

В выставке приняли участие более двух тысяч производителей музыкальных инструментов и оборудования. На ней побывали более 115 тысяч посетителей из 130 стран и регионов, которые ознакомились с экспозициями индустрий музыкальных, звуковых и развлекательных технологий.

Благодаря участию в подобных выставках российским компаниям удалось показать возрастающий потенциал российского музыкального производства, а также найти контакты с зарубежными дистрибьюторами. Единый выставочный стенд отечественных производителей музыкальных инструментов и звукового оборудования на выставке был создан при поддержке Российского экспортного центра, Минпромторга России и ассоциации «МИР-МИО».