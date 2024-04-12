Начались съемки детективного триллера «Похищение» для онлайн-кинотеатра Okko

12.04.2024
Стартовали съемки детективного триллера «Похищение» режиссера Кирилла Плетнева.
В производстве киноленты участвуют продюсерский центр Originals Production, киностудия «Мармот-фильм» Валерия Тодоровского и онлайн-кинотеатр Okko.
В фильме пойдет рассказ о сотрудниках МВД и СК, которые расследуют дело о пропавшем внуке известного дирижера. Под подозрение попадают все члены семьи, что сильно запутывает следствие.
«Я буквально проглотил этот сценарий. Это детектив, в котором на первом месте стоит история о людях, а мне всегда важен именно человек», — рассказал режиссер Плетнев.
Главные роли в фильме сыграют Дмитрий Куличков, Артур Ваха, Риналь Мухаметов, Изабель Эйдлен и другие актеры. Премьера «Похищения» запланирована на 2025 год.
Фото: Pixabay.com