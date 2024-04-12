В Москве пройдет фестиваль «Суворовская площадь».



Мероприятия фестиваля пройдут в Екатерининском парке и Центральном доме Российской армии, сообщил президент Евразийской палаты национальных культурных ценностей, советник председателя Общественного совета при Минкультуры РФ Александр Швейдель.



По словам руководителя, ядром программы фестиваля станут культурно-массовые мероприятия в Екатерининском парке, участниками которых станут около 50 творческих коллективов и исполнителей.



В рамках фестиваля также пройдет благотворительный концерт для участников специальной военной операции, на котором выступят симфонический оркестр Минобороны, Камерный хор Московской консерватории, проект «ТенорА XXI века», ведущие солисты российских музыкальных театров.









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