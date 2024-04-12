Стартовали съемки отечественной криминальной комедии «Либидо»

Кинокомпании «Вселенная кино» и «Ящер Пикчерс» объявили о начале производства криминальной комедии «Либидо».



Проект станет спин-оффом популярного сериала «Макс и Гусь». На главную роль в фильме приглашена актриса Настасья Самбурская. В проекте также снимутся Глеб Калюжный, Игорь Жижикин, Михаил Горевой и другие. Режиссером проекта выступит Денис Павлов, креативный продюсер — Никита Кологривый.



Центральный персонаж фильма — наследница криминального бизнеса Вика. Женщина владеет закрытым клубом-кабаре «Либидо» на территории старинной усадьбы вдали от города.



Будущее Вики становится неопределенным, когда ее мать заводит молодого любовника, который становится ее бизнес-партнером. В борьбе за клуб Вика выходит на тропу войны, а помогает ей в этом московский криминальный авторитет Анальгин. Под видом заботы о Вике Анальгин сам хочет завладеть клубом и взять под контроль всю криминальную жизнь города.





Фото предоставлено пресс-службой кинокомпании «Вселенная кино»