97-я церемония вручения «Оскара» пройдет 2 марта 2025 года

12.04.2024

97-я церемония вручения «Оскара» пройдет 2 марта 2025 года
Академия кинематографических искусств и наук в США объявила дату проведения 97-й церемонии вручения премии «Оскар».

Следующая церемония пройдет в Dolby Theatre 2 марта 2025 года.

Организаторы сообщили, что, как и в этом году, трансляция премии начнется на час раньше и охватит зрителей более чем в 200 странах.

Заявки на участие принимаются до 14 ноября, а список номинантов станет известен 17 января 2025 года.

Потенциальными претендентами на «Оскар» в следующем году называют сиквел «Джокера», фильмы «Дюна: часть вторая», «Блиц», «Конклав», «Фуриоса: хроники безумного Макса».