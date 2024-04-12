97-я церемония вручения «Оскара» пройдет 2 марта 2025 года

Академия кинематографических искусств и наук в США объявила дату проведения 97-й церемонии вручения премии «Оскар».



Следующая церемония пройдет в Dolby Theatre 2 марта 2025 года.



Организаторы сообщили, что, как и в этом году, трансляция премии начнется на час раньше и охватит зрителей более чем в 200 странах.



Заявки на участие принимаются до 14 ноября, а список номинантов станет известен 17 января 2025 года.



Потенциальными претендентами на «Оскар» в следующем году называют сиквел «Джокера», фильмы «Дюна: часть вторая», «Блиц», «Конклав», «Фуриоса: хроники безумного Макса».







