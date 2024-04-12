В нацпроект «Культура» предложили внести единый формат музейных экспозиций о Донбассе

В числе инициатив – организовать поставку в регионы единый модуль разделов музейной экспозиции, посвященной истории Донбасса.Об этом говорится в презентации, представленной на заседании координационного совета по культуре межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС).«Разработать и предусмотреть поставки в регионы единого модуля разделов музейной экспозиции, посвященной истории Донбасса, в рамках музейных экспозиций в региональных и муниципальных музеях, посвященных специальной военной операции», - приводит агентство фрагмент презентации.Кроме того, предлагается в течение пяти лет создать кинозалы во всех населенных пунктах с числом жителей более тысячи человек, увеличить господдержку по направлениям проекта, связанным с капремонтом культурных учреждений, модернизацией детских школ искусств, реновацией и др.