В театре «Современник» откроется собственный музей

В рамках проекта «Современник»: Планета Волчек» состоится открытие музея театра.



Торжественное событие пройдет 15 апреля, в день рождения «Современника», сообщили в пресс-службе театра.



Открытие музея пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта к 90-летию со дня рождения Галины Волчек.



«Открытие музея — чрезвычайно значимое и долгожданное событие. Со дня основания "Современника" сотрудники театра собирали, хранили и изучали материалы и документы, связанные с его историей и современностью. За годы существования театра сформировался обширный архив материалов и редких экспонатов. В коллекции музея театра сегодня представлены протоколы обсуждений спектаклей и заседаний художественного совета, экземпляры пьес, афиши и программки всех спектаклей театра, начиная с 1956 года», — рассказали в театре.



Отмечается, что коллекция включает фото- и видеоматериалы, фотографии репетиций, артистов, сцен из спектаклей.



С открытием музея театра уникальное собрание архивного фонда будет доступно не только узкому кругу людей, занимающихся историей театра, но и публике.



Музей будет включать два раздела: первый посвящен жизни «Современника» от первой постановки «Вечно живые» В. Розова до 1970 года, когда театром руководил Олег Ефремов. Вторая часть включает историю театра в эпоху Волчек, которая оставалась во главе театра 47 лет.



«Театральный режиссер, художник, личность — она сохранила и доказала жизнеспособность психологического театра, открывая новые имена драматургов, режиссеров и актеров. Также экспозиция расскажет о людях, которые стали частью жизни и судьбы легендарного «Современника», — рассказали в театре.









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