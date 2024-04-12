120 кошек выйдут на сцену «Вегас сити холла» в день юбилея Юрия Куклачева

12.04.2024
Основатель и бессменный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев отметит 75-летний юбилей на сцене «Вегас сити холла».
Там состоится эстрадно-цирковое шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни», передает
ТАСС.
По словам режиссера-постановщика мероприятия, сына народного артиста РСФСР Дмитрия Куклачева, часть средств от продажи билетов на шоу будет направлена в Фонд Муслима Магомаева для помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокус сити холле».
Представление будет проходить с 12 по 14 апреля. В шоу примут участие четыре коллектива театра — «вся творческая династия Куклачевых вместе со своими пушистыми артистами».
По словам Юрия Куклачева, на сцену выйдут 120 кошек. Зрители увидят балет с кошками, культовую репризу «Кот и повар». В шоу приглашены специальные гости — народная артистка РФ Лариса Долина, победительница шоу «Голос» 2016 года Дарья Антонюк, заслуженный артист России Александр Олешко и другие.
Фото: кадр видео