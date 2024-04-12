Александр Петров сыграет главную роль в предстоящем фэнтези «Горыныч»

Российский актер Александр Петров сыграет главную роль в семейном фэнтези «Горыныч».



Петров сыграет в фильме роль лейтенанта ВМФ, передает пресс-служба кинокомпании СТВ, создателя проекта.



«Мы уже договорились, у нас есть актеры, сыграют наши главные роли. Саша Петров, который сыграет нашего Леху Колокольцева, нашего безумного моряка. Сергей Маковецкий — князь, Анастасия Талызина — Маруся», — рассказал режиссер картины Дмитрий Хонин.



Картина расскажет о лейтенанте ВМФ Алексее Колокольцеве, батискаф которого похищает морское чудовище. Герою придется подружиться с детенышем Горыныча чтобы вместе с ним спасти древнее Русское княжество.



Съемки фэнтези стартуют летом этого года.





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