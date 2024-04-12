В Испании нашли пропавшую 200 лет назад картину кисти Франсиско Гойи

В Испании обнаружили картину известного художника Франсиско Гойи, пропавшую около 200 лет назад, передает агентство EFE.



Полотно было обнаружено в автономном сообществе Мадрид. Это портрет короля Фердинанда VII, который Гойе поручили написать власти муниципалитета Талавера-де-ла-Рейна. Произведение пропало во время Пиренейской войны.



После поражения Франции в 1813 году Испании удалось вернуть некоторые картины, в числе которых был портрет кисти Гойи. Работа была подарена герцогу Веллингтону, в результате чего картина стала собственностью Англии, а спустя годы была выставлена на торги.



Полотно удалось обнаружить арт-оценщику Хавьеру Гальего. Стоимость портрета он оценивает в 15-20 млн евро. Собственник портрета планирует выставить его в Испании.









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