Киану Ривз получил серьезную травму во время съемок фильма «Удача»

Режиссер киноленты Азиз Ансари сообщил, что 59-летний артист повредил коленную чашечку.
В производстве киноленты участвуют продюсерский центр Originals Production, киностудия «Мармот-фильм...
Фильм состоит из семи историй, которые объединены темой отношений между мужчинами и женщинами.
Об этом на очной защите проектов в Фонде кино рассказал режиссер Клим Шипенко.
В числе проектов — продолжения фильмов «Чебурашка» и «Холоп».
Режиссер киноленты Азиз Ансари сообщил, что 59-летний артист повредил коленную чашечку.
В производстве киноленты участвуют продюсерский центр Originals Production, киностудия «Мармот-фильм...
Фильм состоит из семи историй, которые объединены темой отношений между мужчинами и женщинами.
Об этом на очной защите проектов в Фонде кино рассказал режиссер Клим Шипенко.
В числе проектов — продолжения фильмов «Чебурашка» и «Холоп».
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12.04.2024