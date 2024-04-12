Киану Ривз получил серьезную травму во время съемок фильма «Удача»

Голливудский актер Киану Ривз во время съемок фильма «Удача» получил серьезную травму.



Режиссер киноленты Азиз Ансари сообщил, что 59-летний артист повредил коленную чашечку.





Инцидент произошел, когда Ривз направлялся в свою гримерку. Актер упал, потеряв силы из-за изматывающего съемочного дня.





«Примерно на 15-й день съемок я сказал ему: «Эй, просто иди и остынь в своей гримерке, отдохни 15 минут». И он по пути споткнулся о ковер», — рассказал Ансари.





После полученной травмы Ривз попытался продолжить участие в съемках, но его отправили в больницу. Актер продолжит сниматься после выздоровления.









Фото: GQ Russia/YouTube