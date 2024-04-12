Киану Ривз получил серьезную травму во время съемок фильма «Удача»

12.04.2024

Киану Ривз получил серьезную травму во время съемок фильма «Удача»
Голливудский актер Киану Ривз во время съемок фильма «Удача» получил серьезную травму.

Режиссер киноленты Азиз Ансари сообщил, что 59-летний артист повредил коленную чашечку. 

Инцидент произошел, когда Ривз направлялся в свою гримерку. Актер упал, потеряв силы из-за изматывающего съемочного дня.

«Примерно на 15-й день съемок я сказал ему: «Эй, просто иди и остынь в своей гримерке, отдохни 15 минут». И он по пути споткнулся о ковер», — рассказал Ансари.

После полученной травмы Ривз попытался продолжить участие в съемках, но его отправили в больницу. Актер продолжит сниматься после выздоровления.


Фото: GQ Russia/YouTube