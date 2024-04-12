Музей музыки представил выставку о Чайковском в Китае

В китайском Даляне открылась выставка Российского национального музея музыки «Планета Чайковский», передает пресс-служба музея.



Выставка открылась 11 апреля в рамках перекрестных Годов культуры Россия — Китай, а также в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между двумя музеями.





Музей музыки в Китае представил экспозицию, рассказывающую о творчестве Петра Чайковского.



«Культура и музыка не имеют границ, они понятны зрителю любой страны. Выставки Музея музыки всегда звучат! С помощью QR-кодов посетители смогут послушать самые известные произведения Петра Ильича», — сказал на открытии выставки генеральный директор музея Михаил Брызгалов.



В экспозицию вошли подлинные материалы, хранящиеся в коллекции Музея музыки — исторические документы, личные вещи, фотографии, гравюры, литографии. В число экспонатов вошли знаменитый «Детский альбом», партитуры VI симфонии, оперы «Евгений Онегин», балета «Щелкунчик», письма, рисунки, фотографии.



Директор Музея мировой музыкальной культуры Даляна Чжан Цзинсюань отметил, что высоко ценит сотрудничество с Российским национальным музеем музыки. Открытие выставки, подчеркнул руководитель, способствует более глубокому взаимопроникновению культур Китая и России.









Фото: пресс-служба Российского национального музея музыки