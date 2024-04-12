Музей музыки представил выставку о Чайковском в Китае

12.04.2024

Музей музыки представил выставку о Чайковском в Китае
В китайском Даляне открылась выставка Российского национального музея музыки «Планета Чайковский», передает пресс-служба музея.

Выставка открылась 11 апреля в рамках перекрестных Годов культуры Россия — Китай, а также в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между двумя музеями. 

Музей музыки в Китае представил экспозицию, рассказывающую о творчестве Петра Чайковского.

«Культура и музыка не имеют границ, они понятны зрителю любой страны. Выставки Музея музыки всегда звучат! С помощью QR-кодов посетители смогут послушать самые известные произведения Петра Ильича», — сказал на открытии выставки генеральный директор музея Михаил Брызгалов.

В экспозицию вошли подлинные материалы, хранящиеся в коллекции Музея музыки — исторические документы, личные вещи, фотографии, гравюры, литографии. В число экспонатов вошли знаменитый «Детский альбом», партитуры VI симфонии, оперы «Евгений Онегин», балета «Щелкунчик», письма, рисунки, фотографии.

Директор Музея мировой музыкальной культуры Даляна Чжан Цзинсюань отметил, что высоко ценит сотрудничество с Российским национальным музеем музыки. Открытие выставки, подчеркнул руководитель, способствует более глубокому взаимопроникновению культур Китая и России.


Фото: пресс-служба Российского национального музея музыки