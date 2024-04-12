Луганский ансамбль песни и танца впервые отправится на гастроли в Красноярский край

В Красноярском крае впервые пройдут гастроли ансамбля песни и танца «Раздолье» из Луганской народной республики.



В период с 23 апреля по 8 мая коллектив даст 19 концертов, передает пресс-служба Красноярской филармонии. Гастроли пройдут при поддержке ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры РФ.



Отмечается, что в гастролях примут участие сразу несколько коллективов и солистов Луганской академической филармонии: Ансамбль песни и танца «Раздолье», заслуженный артист ЛНР, заслуженный артист Ингушетии Руслан Буханцев, Вокальная группа «Арт-мюзик», Ансамбль танца «Рондо».



Коллективы представят концертные программы «Краски детства», «Два крыла одного народа».



«Сотрудничество с ДНР и ЛНР — важная часть политики Красноярской филармонии. Мы стремимся поддерживать новые регионы там, где мы максимально профессиональны — это совместное творчество, культурный обмен, гастрольная деятельность. Это будет, пожалуй, самый грандиозный тур "Раздолья" в их истории», — отметил генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.









Фото: пресс-служба Красноярской филармонии