Итальянский иллюзионист представит свое шоу в четырех российских городах

В России выступит итальянский иллюзионист Гаэтано Триджиано.



Артист представит свое шоу «Магия иллюзий» в Челябинске, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.



Триджано является обладателем престижной премии Mandrake d’Or как «Лучший волшебный артист года». Выступления артиста пройдут 12-18 апреля на сценах сети площадок МТС Live Холл.



Организаторы рассказали, что шоу Гаэтано Триджиано включает волшебство, танцы и музыку. Главными номерами станут исчезновение иллюзиониста в большом часовом механизме, номер с девушкой, парящей над фонтаном, пиротехническое шоу, превращения.



«Я очень рад снова выступать в России, где меня всегда очень тепло принимают. Я уже готовлю специальные сюрпризы для зрителей и хочу сказать: "Будьте готовы удивляться!"», — рассказал артист.









Фото: кадр видео







