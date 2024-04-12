На очной защите в Фонде кино 8 компаний представили 21 проект

Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов от киностудий-лидеров.



Об этом говорится в Telegram-канале министра культуры России Ольги Любимовой.



По словам министра, восемь российских компаний представил 21 проект в различных жанрах. В числе проектов — продолжения фильмов «Чебурашка» и «Холоп».



Отмечается, что продолжение фильма «Чебурашка» планируют начать снимать уже в мае, а продолжение «Холопа» — в конце лета.



«На тему Великой Отечественной войны представили две картины: «В списках не значился» по роману Бориса Васильева и «Долгая дорога в лето» о событиях в «Артеке». Еще истории нашей страны посвящены проекты «Пророк. История Александра Пушкина» и «Рождение империи», — говорится в сообщении.



Кроме того, на защите рассказали о проектах «Горыныч», «Три толстяка», «Буратино», «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма», «Битва моторов», «Первый на Олимпе», «Бейрут».









Фото: t.me/olga_b_lyubimova