Милош Бикович вернется к своей роли в третьем фильме «Холоп»

Сербский актер Милош Бикович, сыгравший в фильмах «Холоп» и «Холоп-2», вернется в третьей части фильма.



Об этом на очной защите проектов в Фонде кино рассказал режиссер Клим Шипенко.



По словам режиссера, в новом фильме персонаж Биковича займется перевоспитанием целой семьи мажоров.



Ранее компания «Централ партнершип» сообщила о том, что фильм «Холоп» получит третью часть.



«Чтобы не выглядело, что мы поставили это дело на поток, мы действительно волнуемся и думаем, чем можно удивить зрителя, рассмешить, придумать массу новых аттракционов. Над этим мы работаем с нашей постоянно командой сценаристов, продюсеров и актерским ансамблем тоже. <...> В этот раз мы решили взяться не за мальчиков или девочек, а за всю семью сразу. По отдельности уже со всеми разобрались», — приводит слова Шипенко ТАСС.



Помимо Биковича, в актерский состав фильма войдут Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Ольга Дибцева.









Фото: кадр видео