28.02.2020

Экспозиция заработала в Ивановском зале Российской государственной библиотеки.

Выставка носит название «Городская феерия. Русский плакат конца XIX — начала XX века». Экспозиция объединила более 200 плакатов, над которыми работали такие художники, как Валентин Серов, Михаил Врубель, и др.

Как рассказала ТАСС руководитель проекта, заместитель гендиректора РГБ Наталья Самойленко, библиотека ведет большую работу по оцифровке книжных памятников. За последний год была оцифрована большая коллекция российского плаката, отметила она.

«Когда мы проводили эту работу и увидели эту красоту, захотелось показать ее людям», – пояснила Самойленко. При этом одно дело – рассматривать артефакт в электронном виде и совсем другое – увидеть вещи в их реальном размере, отметила она.

Экспозиция начинается с творческой лаборатории, в которой архивные фотографии и документы можно исследовать в историческом контексте городской жизни вековой давности. Раздел «Огни большого города» посвящен плакатам зрелищ, в том числе первым российским кинофильмам.

Раздел «Вывески цветные, буквы золотые» показывает торговую рекламу в России на рубеже столетий. В третьем разделе представлены социально-патриотические плакаты, в четвертом – «Городская феерия», где показаны работы, созданные Валентином Серовым, Иваном Билибиным, Михаилом Врубелем, Евгением Лансере, Лео Бакстом и другими художниками.