26.02.2020

Концерт-фантазия в жанре джаз-поп, миманс и видеоарт состоится 5 марта.

В рамках шоу лучшие брасс-музыканты Санкт-Петербурга переносят музыку в условный сюжет, развивая новый жанр инструментального театра, в котором представлена новая программа «JAZZ-POP STATION».

В рамках сюжета в одном пространстве окажутся музыканты разных столетий, которые исповедуют разные принципы музыкального искусства. Спор между ними состоится на языке искусства, пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

Автором композиций и аранжировок на темы Пёрселла, Мендеса, Арбана, Роты, Морриконе и других стал петербургский композитор, пианист и художественный руководитель проекта Ирина Вакуленко.

Концерт-фантазия состоится в известном своей акустикой беломраморном Концертном зале Российской национальной библиотеки на Фонтанке, 36. Одним из инструментов, которые будут звучать там, станет раритетный рояль Steinway.