27.02.2020

В экспозицию входит около 250 работ.

Историко-патриотическая фотовыставка показывает Александра Невского как государственного деятеля, полководца, дипломата и святого Русской православной церкви, сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

В церемонии открытия участвовали помощник Президента РФ Владимир Мединский, статс-секретарь – замминистра культуры Алла Манилова, председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергей Степашин, председатель Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы Владимир Якунин и ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко.

Фотовыставка создана в 2010 году в рамках программы «Александр Невский» Фонда Андрея Первозванного. Программа действует в целях подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского в 2021 году.

Алла Манилова поблагодарила Фонд Андрея Первозванного и программу «Александр Невский» за успешную реализацию мероприятий к 800-летию прославленного полководца. По ее словам, программа выросла в мощный проект, ставший ядром деятельности всего федерального оргкомитета по подготовке празднования князя.

Выставка стала хорошим мотиватором для пробуждения интереса к личности и деяниям Александра Невского, считает Манилова. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, хотя князь Александр Невский известен в первую очередь как знаменитый полководец, однако в своей жизни он проявлял себя как истинный дипломат, всегда предпочитая договариваться и находить компромиссы, общие точки соприкосновения, благодаря чему ему удавалось мирить своих дальних родственников и других русских князей.