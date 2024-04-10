10.04.2024
В пяти российских городах пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов.
Целью масштабной лаборатории народного творчества является развитие любительского искусства, сохранение и популяризация нематериального этнокультурного достояния народов России.
Фестиваль проводится с 2019 года. За время своего существования фестиваль объединил все регионы страны, 1316 коллективов.
В 2024 году фестиваль проходит в номинации «Культура — это мы!» по нескольким жанровым направлениям.
Заявки на участие в фестивале подали 259 коллективов. В отборочных этапах примут участие 60 коллективов, прошедших конкурсный отбор. Имена лауреатов станут известны 13 апреля в Барнауле, где будут состязаться коллективы из регионов Сибири и Дальнего Востока.
События фестиваля также пройдут во Владимире, Ульяновске, Махачкале, Архангельске.
Фото: пресс-служба Минкультуры России