HBO остановила работу над продолжением «Игры престолов»

Стриминговая платформа HBO прекратила работу над продолжением сериала «Игра престолов».



О завершении проекта сообщил портал Screen rant о ссылкой на актера Кита Харингтона.



Харингтон сыграл в оригинальном сериале Джона Сноу и должен был сыграть главную роль в новом проекте.



«В настоящее время это не обсуждается, потому что мы все не смогли найти подходящую историю, которая бы нас достаточно увлекла. Так что мы решили пока повременить с этим», — сказал актер. Харингтон не исключил, что в будущем шоураннеры вернутся к обсуждению проекта.



Сериал «Игра престолов» транслировался на HBO с 2011 по 2019 год. Сериал создан на основе цикла романов Джорджа Р.Р. Мартина «Песнь льда и огня». Сериал стал самым дорогостоящим в жанре фэнтези и самым дорогим на современном американском телевидении.









Фото: кадр видео