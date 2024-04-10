Съемки фильма «Студии ТРИТЭ» Михалкова «Рождение империи» стартуют в конце весны

Министр культуры России побывала на экскурсии по музею, которую провели для нее министр культуры и и...
Об этом рассказал председатель правления «Студии ТРИТЭ» Никита Михалков.
Чтобы привезти спектакль в ДНР, необходима абсолютная уверенность в безопасности во время показа.
Об этом сообщила директор музея Ольга Свиблова.
Капитальный ремонт будет сделан за счет средств федерального бюджета.
Министр культуры России побывала на экскурсии по музею, которую провели для нее министр культуры и и...
Об этом рассказал председатель правления «Студии ТРИТЭ» Никита Михалков.
Чтобы привезти спектакль в ДНР, необходима абсолютная уверенность в безопасности во время показа.
Об этом сообщила директор музея Ольга Свиблова.
Капитальный ремонт будет сделан за счет средств федерального бюджета.
Целью масштабной лаборатории народного творчества является развитие любительского искусства, сохране...
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О завершении проекта сообщил портал Screen rant со ссылкой на актера Кита Харингтона.
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Экспозиция располагается в залах Парадной анфилады Шереметевского дворца — Музея музыки.
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Поводом для слухов стали фото со съемок второй части фильма «Каратэ-пацан».
Премьера постановки запланирована на ноябрь.
Экспозиция приурочена к 225-летнему юбилею со дня рождения великого поэта Александра Пушкина.
10.04.2024