Съемки фильма «Студии ТРИТЭ» Михалкова «Рождение империи» стартуют в конце весны

10.04.2024

Съемки фильма «Студии ТРИТЭ» Михалкова «Рождение империи» стартуют в конце весны
Съемки фильма «Рождение империи» о правлении Петра I в период с 1698 по 1709 год начнутся в конце весны.

Об этом рассказал председатель правления «Студии ТРИТЭ» Никита Михалков, передает ТАСС.

В декабре Фонд кино завершил процедуру отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов. Проект «Рождение империи» «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» вошел в число девяти национальных фильмов — лидеров отечественного кинопроизводства, получивших поддержку.

Режиссером картины выступит Андрей Кравчук, ранее снявший фильмы «Викинг», «Союз спасения».


Фото: Pixabay.com