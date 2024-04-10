В Подмосковье в 2024 году отремонтируют 12 ДК и школ искусств

В Подмосковье в 2024 году обновят 12 домов культуры и детских школ искусств.



Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба правительства Московской области.



По словам главы региона, девять ДК и детских школ искусств капитально отремонтируют, а в трех выполнят частичные работы — приведут в порядок крышу или актовый зал.



«Так, уже в этом году вторую жизнь обретут ДК "Заря" в Балашихе, Центральный Дом культуры им. Н.Н. Нариманова в Шатуре, два ДК с названием "Октябрь" — в Лосино-Петровском и Дубне. Мы часто слышим, что в учреждениях культуры необходимы новые музыкальные инструменты, современная свето- и аудиотехника, поэтому уделяем особое внимание не только зданиям, помещениям, но и оборудованию. Важно, чтобы у талантливых творческих людей было всё необходимое для самореализации», — приводит пресс-служба слова Воробьева.



Отмечается, что капитальный ремонт будет сделан за счет средств федерального бюджета.









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