Певца Евгения Кунгурова похоронят в родном поселке в Свердловской области

10.04.2024

Певца Евгения Кунгурова похоронят в родном поселке в Свердловской области
Прощание с заслуженным артистом России Евгением Кунгуровым пройдет 11 апреля на Троекуровском кладбище.

Артиста похоронят в поселке Заречный в Свердловской области, где он родился. Об этом сообщил директор артиста Сергей Пудовкин, передает ТАСС.

«Завтра в 15:00 на Троекуровском кладбище [пройдет прощание]. Затем его повезут на родину хоронить, здесь не будут. Похороны в поселке Заречный», — сказал директор.

Евгений Кунгуров трагически погиб 8 апреля. Тело артиста было найдено возле его дома. По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено.


Фото: Pixabay.com