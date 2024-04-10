Московский центр урбанистики проведет «Это лето фестиваль» в саду «Эрмитаж»

В саду «Эрмитаж» пройдет «Это лето фестиваль».



Мероприятие пройдет 1-2 июня и станет ярким стартом культурных событий, сообщают организаторы.



Отмечается, что фестиваль является новым событием от Московского центра урбанистики Сергея Капкова.



В первый день лета в саду «Эрмитаж» будут собраны развлечения, полезная программа и любимые артисты.



«В музыкальном лайнапе заявлены громкие имена: голос мелодичного хип-хопа Feduk, трио-блокбастер «Хлеб», Сироткин, а также Nemiga, Тося Чайкина и другие исполнители, список которых будет дополняться», — говорится в анонсе.