Московский центр урбанистики проведет «Это лето фестиваль» в саду «Эрмитаж»

10.04.2024

Московский центр урбанистики проведет «Это лето фестиваль» в саду «Эрмитаж»
В саду «Эрмитаж» пройдет «Это лето фестиваль».

Мероприятие пройдет 1-2 июня и станет ярким стартом культурных событий, сообщают организаторы.

Отмечается, что фестиваль является новым событием от Московского центра урбанистики Сергея Капкова.

В первый день лета в саду «Эрмитаж» будут собраны развлечения, полезная программа и любимые артисты.

«В музыкальном лайнапе заявлены громкие имена: голос мелодичного хип-хопа Feduk, трио-блокбастер «Хлеб», Сироткин, а также Nemiga, Тося Чайкина и другие исполнители, список которых будет дополняться», — говорится в анонсе.