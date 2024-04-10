Никита Михалков выразил готовность привезти спектакль «12» в ДНР

«Единственное, что сдерживает, это не абсолютная уверенность в безопасности спектакля, а так, конечно, с удовольствием, обязательно привезем», — приводит агентство слова Никиты Михалкова.Выступая на пресс-конференции в Красноярске, Михалков добавил, что для спектакля также важны сцена и технологии.По словам режиссера, гастроли театра и кино в Крыму в марте прошли в условиях экстраординарных мер безопасности.«Потому что это лакомый кусок (для ВСУ — прим. ТАСС) — ударить по театру, где идет "12″ с моим участием, это "именины сердца"», — сказал Никита Михалков.