10.04.2024
Режиссер Никита Михалков выразил готовность привезти спектакль «12» в ДНР, если будет обеспечена безопасность на его показе, передает ТАСС.
«Единственное, что сдерживает, это не абсолютная уверенность в безопасности спектакля, а так, конечно, с удовольствием, обязательно привезем», — приводит агентство слова Никиты Михалкова.
Выступая на пресс-конференции в Красноярске, Михалков добавил, что для спектакля также важны сцена и технологии.
По словам режиссера, гастроли театра и кино в Крыму в марте прошли в условиях экстраординарных мер безопасности.
«Потому что это лакомый кусок (для ВСУ — прим. ТАСС) — ударить по театру, где идет "12″ с моим участием, это "именины сердца"», — сказал Никита Михалков.
Фото: пресс-служба Красноярской филармонии