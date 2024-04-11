В Керчи открылась выставка уникальных античных терракотовых статуэток

В Керчи открылась выставка коропластики и 100 уникальных античных терракотовых статуэток, найденных на Керченском полуострове.



Выставка работает в Керченском музее древностей Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Она создана в цикле «Музейные редкости» из фондов музея.



«Открылась выставка из фондовой коллекции музея-заповедника. Она собрана благодаря работам сотрудников Керченского музея и многочисленных археологических экспедиций, работающих на Керченском полуострове. Одни из них найдены на античных городищах, другие — в некрополях. Уникальность этих статуэток еще и в том, что они доставлялись из Греции на Боспор. Некоторые изготавливались и на Боспоре», — рассказал научный сотрудник историко-археологического отдела музея-заповедника Юрий Шелепо.



В экспозицию вошли 100 терракот, изображающих божества олимпийского пантеона, бытовые сюжеты, культовые маски.









Фото: kerchmuseum.ru