В Подмосковье пройдет VIII Международный кинофестиваль «Семнадцать мгновений...»

В Павловском Посаде пройдет VIII Международный кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова «Семнадцать мгновений...».



Мероприятие пройдет с 24 по 28 апреля, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.



Отмечается, что фестиваль поддерживает, в первую очередь, молодых кинематографистов, создающих фильмы для детско-юношеской аудитории, семейного просмотра.



Мероприятия фестиваля пройдут в городах Павловский Посад и Электрогорск. В жюри фестиваля вошли кинематографисты Игорь Клебанов, Мария Шукшина, Валерия Гущина, Сарфараз Алам Сафу. Возглавил жюри народный артист РФ, актер и режиссер Николай Бурляев.



Помимо конкурсных и внеконкурсных показов, программа фестиваля включает две программы документальных фильмов, ретроспективный показ, приуроченный к Году семьи.









Фото: Pixabay.com