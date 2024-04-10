Ольга Любимова посетила Национальный русский театр драмы имени М.Ю. Лермонтова в Алматы

Министр культуры России Ольга Любимова посетила Национальный русский театр драмы имени М.Ю. Лермонтова.



Об этом глава Минкультуры сообщила в Telegram-канале.



Ольга Любимова рассказала, что побывала на экскурсии по музею, которую провели для нее министр культуры и информации республики Аида Балаева, директор театра Юрий Якушев и худрук Дмитрий Скирта.



«Театр имени М. Ю. Лермонтова считается одним из самых любимых жителями Алматы. Также его постановки были тепло приняты и российским зрителем. В прошлом году коллектив театра выступил на фестивалях в Санкт-Петербурге и Набережных Челнах, по программе «Большие гастроли» в Кирове и Йошкар-Оле», — рассказала Ольга Любимова.



Министр отметила, что российские артисты с удовольствием приезжают с постановками в Алматы. В минувшем году прошли гастроли Санкт-Петербургского ТЮЗа, МХТ имени А.П. Чехова. Этой осенью в рамках программы «Большие гастроли» в Алматы пройдет выступление Московского театра «Et Cetera».









Фото: t.me/olga_b_lyubimova