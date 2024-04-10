Российский этнографический музей представил программу о культуре движения

10.04.2024
Российский этнографический музей презентовал программу масштабного проекта «Культура движения: проект о культуре, спорте и образе жизни».
Первым мероприятием проекта станет праздник «Покатилась попинуха! Путь мяча в Российском этнографическом музее», рассказала заместитель директора по культурно-образовательной деятельности музея, руководитель проекта Ирина Донина, передает
ТАСС.
Проект был подготовлен специально для «Ночи музеев».
«Наша цель — чтобы наши гости почувствовали живую связь между спортом и историко-культурными традициями», — рассказала Ирина Донина.
Руководитель добавила, что проект является комплексным и предполагает научное исследование, интерактивную выставку, большую культурно-массовую программу.
Кроме того, планируется создание одноименного с проектом подкаста, который, по замыслу организаторов, должен обеспечить разговор в междисциплинарном фокусе, помочь раскрыть тему проекта для широкой аудитории.
Проект проходит при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.